Libia, liberati i pescatori sequestrati. L’annuncio dei famigliari: “Faremo una festa” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Alla fine, dopo oltre 100 giorni di prigionia (107 per la precisione), il governo italiano si è finalmente destato dal suo profondissimo sonno attivandosi per la liberazione dei pescatori di Mazara del Vallo in Libia. Una notizia annunciata in pompa magna dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che evidentemente si è ricordato di colpo quali mansioni gli sono state affidate dai compagni di poltrona giallorossi. I due sono volati in Africa per il passo decisivo che darà la libertà ai 18 pescatori chiusi in cella ormai dal 1 settembre. Un annuncio subito accompagnato dai festeggiamenti virtuali dei parenti, che attraverso i social si sono lasciati andare a un lungo sospiro di sollievo: “Finalmente potremo riabbracciarli. Adesso aspettiamo di sentirli presto, ancora non ci hanno chiamato ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 17 dicembre 2020) Alla fine, dopo oltre 100 giorni di prigionia (107 per la precisione), il governo italiano si è finalmente destato dal suo profondissimo sonno attivandosi per la liberazione deidi Mazara del Vallo in. Una notizia annunciata in pompa magna dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che evidentemente si è ricordato di colpo quali mansioni gli sono state affidate dai compagni di poltrona giallorossi. I due sono volati in Africa per il passo decisivo che darà la libertà ai 18chiusi in cella ormai dal 1 settembre. Un annuncio subito accompagnato dai festeggiamenti virtuali dei parenti, che attraverso i social si sono lasciati andare a un lungo sospiro di sollievo: “Finalmente potremo riabbracciarli. Adesso aspettiamo di sentirli presto, ancora non ci hanno chiamato ...

mirellaliuzzi : Sono stati liberati i pescatori di Mazara del Vallo da 108 giorni in un carcere in Libia. La notizia è stata comuni… - Mov5Stelle : Liberati! Riportare a casa i 18 #pescatori di Mazara del Vallo sequestrati in #Libia è sempre stata una priorità pe… - petergomezblog : #Libia, liberati dopo 108 giorni i pescatori sequestrati. Conte e Di Maio volano a #Bengasi - FratelliRamacca : RT @FratellidItalia: ?? Ricordiamo che i nostri #pescatori sono stati trattenuti illegalmente in #Libia e qualunque Governo li avrebbe liber… - filippoogalluzz : Oggi sono stati liberati i #pescatori in #Libia dopo 108 giorni. E oggi il governo festeggerà perché pensa sia una… -