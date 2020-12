Libia: Conte posta foto pescatori, 'buon rientro a casa' (Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - Una foto che li ritrae tutti insieme, i due pescherecci pronti a salpare alle loro spalle. Il premier Giuseppe Conte, volato in Libia con il ministro agli Affari esteri Luigi Di Maio, posta su Twitter lo scatto dei 18 pescatori liberi dopo oltre 100 giorni di prigionia: "buon rientro a casa", scrive nel post che accompagna lo scatto. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - Unache li ritrae tutti insieme, i due pescherecci pronti a salpare alle loro spalle. Il premier Giuseppe, volato incon il ministro agli Affari esteri Luigi Di Maio,su Twitter lo scatto dei 18liberi dopo oltre 100 giorni di prigionia: "", scrive nel post che accompagna lo scatto.

