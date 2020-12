**Libia: Bellanova, 'grazie a chi ha lavorato nell'ombra, no momento riflettori'** (Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Per una questione di rispetto di questo persone credo che questo non sia il momento di intestarsi vittorie...". Lo dice la ministra Teresa Bellanova a Tagadà a La7 a chi gli chiedeva di un botta e risposta su twitter tra Luciano Nobili di Iv e il sottosegretario M5S, Manlio Di Stefano, sul viaggio in Libia del premier Giuseppe Conte e del ministro per la liberazione dei pescatori di Mazara del Vallo. "Io ringrazio i nostri servizi e chi senza riflettori, nell'oscurità, ha lavorato per ottenere questo risultato. Comunque sullo stile discuteremo quando non avremo altro da fare". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Per una questione di rispetto di questo persone credo che questo non sia ildi intestarsi vittorie...". Lo dice la ministra Teresaa Tagadà a La7 a chi gli chiedeva di un botta e risposta su twitter tra Luciano Nobili di Iv e il sottosegretario M5S, Manlio Di Stefano, sul viaggio in Libia del premier Giuseppe Conte e del ministro per la liberazione dei pescatori di Mazara del Vallo. "Io ringrazio i nostri servizi e chi senza'oscurità, haper ottenere questo risultato. Comunque sullo stile discuteremo quando non avremo altro da fare".

Sono stati liberati i 18 pescatori di Mazara del Vallo (Trapani), trattenuti in Libia da 108 giorni. Intanto il premier Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio si sono diretti a Bengas ...

I pescatori, il vertice e la guerra di immagine tra Conte e Renzi

L'incontro tra il premier Giuseppe Conte e il leader di Italia Viva Matteo Renzi, oltre a essere atteso per capire se questa crisi strisciante di fine anno troverà o meno una soluzione, si sta tingend ...

Sono stati liberati i 18 pescatori di Mazara del Vallo (Trapani), trattenuti in Libia da 108 giorni. Intanto il premier Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio si sono diretti a Bengasi.

L'incontro tra il premier Giuseppe Conte e il leader di Italia Viva Matteo Renzi, oltre a essere atteso per capire se questa crisi strisciante di fine anno troverà o meno una soluzione, si sta tingendo di una guerra di immagine.