Libia: Armatore, 'mi ha chiamato Bonafede e mi ha detto 'ce l'abbiamo fatta' (Di giovedì 17 dicembre 2020) Mazara del Vallo (Trapani), 17 dic. (Adnkronos) - "Mi ha chiamato il ministro Alfonso Bonafede e mi ha detto 'Marco, ce l'abbiamo fatta'. Era molto emozionato, perché poi lui è di Mazara del Vallo e ha vissuto tutta la vicenda con particolare emozione". A parlare con l'Adnkronos è Marco Marrone, Armatore di uno dei due pescherecci sequestrati. "Stamattina si era capito che c'era qualcosa nell'aria - racconta - poi abbiamo saputo del blitz di Conte e Di Maio a Bengasi. Alle 11.30 mi ha chiamato Alfonso (Bonafede ndr). Era molto emozionato e contento perché ha vissuto da vicino tutto quanto. Anche se mi spiace che è stato oggetto di critiche, nei giorni scorsi alcune persone sono andate sotto l'abitazione dei genitori qui a Mazara. Mi ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Mazara del Vallo (Trapani), 17 dic. (Adnkronos) - "Mi hail ministro Alfonsoe mi ha'Marco, ce l''. Era molto emozionato, perché poi lui è di Mazara del Vallo e ha vissuto tutta la vicenda con particolare emozione". A parlare con l'Adnkronos è Marco Marrone,di uno dei due pescherecci sequestrati. "Stamattina si era capito che c'era qualcosa nell'aria - racconta - poisaputo del blitz di Conte e Di Maio a Bengasi. Alle 11.30 mi haAlfonso (ndr). Era molto emozionato e contento perché ha vissuto da vicino tutto quanto. Anche se mi spiace che è stato oggetto di critiche, nei giorni scorsi alcune persone sono andate sotto l'abitazione dei genitori qui a Mazara. Mi ...

Agenzia_Ansa : #Libia, si attende la conferma della liberazione dei 18 pescatori sequestrati in da 108 giorni. L'armatore della… - Agenzia_Ansa : Armatore #pescherecci sequestrati in #Libia: liberati, aspettiamo conferma #ANSA - TV7Benevento : Libia: Armatore, 'mi ha chiamato Bonafede e mi ha detto 'ce l'abbiamo fatta'... - AnnickQuemper : RT @domusperusia: Libia, Conte e Di Maio a Bengasi: 'Liberi i pescatori italiani' Marco Marrone, armatore della Medinea: 'Piango come un… - domusperusia : Libia, Conte e Di Maio a Bengasi: 'Liberi i pescatori italiani' Marco Marrone, armatore della Medinea: 'Piango c… -