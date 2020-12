Libertà | la migliore difesa della salute

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 18 dicembre 2020) – “Prima lao prima l’economia?” chiedono retoricamente i politici che ci vogliono chiudere in casa e proibirci tutto quello che ci piace. Il diritto allai cittadini devono poterlo difendere come gli pare. E per difendere la propriaè essenziale essere liberi di uscire di casa, di andare a prendere col sole una dose di vitamina D sufficiente a difendere la propria. E devono poter lavorare, tutti, per guadagnarsi i soldi necessari a mangiare, comprare medicine e integratori, pagarsi un alloggio decente. E incontrare familiari, figli sposati o che lavorano in un’altra città, amici e parenti con i quali scambiarsi chiacchiere e quattro risate, che sono la più grande fonte di stimolo al sistema immunitario. Lasi difende così, non costringendo la gente a starsene chiusa ...