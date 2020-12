Liberi i pescatori rapiti in Libia da Haftar, decisivo il lavoro dei Servizi segreti (Di giovedì 17 dicembre 2020) Dopo 106 lunghissimi giorni i 18 pescatori di Mazara del Vallo rapiti in Libia dalle milizie del generale Khalifa Haftar possono tornare a casa: decisivo il lavoro svolto dai Servizi segreti dell’AISE, l’Agenzia informazioni e sicurezza esterna. Foto Tp24Partiamo dall’epilogo, dall’annuncio, tramite un tweet da parte del presidente del Consiglio Giuseppe Conte: “Buon rientro a casa” scrive il premier sul popolare social network postando la foto dei diciotto marittimi delle motonavi Antardide e Medinea, del comandante del peschereccio Anna Madre di Mazara del Vallo e del primo ufficiale del Natalino di Pozzallo. Buon rientro a casa pic.twitter.com/MKYISFeTmV — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) December 17, 2020 Dopo Conte è un ... Leggi su ck12 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Dopo 106 lunghissimi giorni i 18di Mazara del Valloindalle milizie del generale Khalifapossono tornare a casa:ilsvolto daidell’AISE, l’Agenzia informazioni e sicurezza esterna. Foto Tp24Partiamo dall’epilogo, dall’annuncio, tramite un tweet da parte del presidente del Consiglio Giuseppe Conte: “Buon rientro a casa” scrive il premier sul popolare social network postando la foto dei diciotto marittimi delle motonavi Antardide e Medinea, del comandante del peschereccio Anna Madre di Mazara del Vallo e del primo ufficiale del Natalino di Pozzallo. Buon rientro a casa pic.twitter.com/MKYISFeTmV — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) December 17, 2020 Dopo Conte è un ...

luigidimaio : I NOSTRI PESCATORI SONO LIBERI. ?? - matteosalvinimi : #Pescatori finalmente liberi! Ora la notizia è ufficiale, la aspettavamo da 108 giorni. Un abbraccio alle famiglie… - M5S_Europa : Liberi! I pescatori di Mazara del Vallo, in carcere in Libia da 108 giorni, sono stati scarcerati. La notizia è del… - FabriCecchetti : FINALMENTE LIBERI! La bellissima notizia di oggi non può e non deve nascondere l’umiliazione che le famiglie hanno… - leccobene64 : RT @matteosalvinimi: #Pescatori finalmente liberi! Ora la notizia è ufficiale, la aspettavamo da 108 giorni. Un abbraccio alle famiglie e u… -