Liberi i pescatori arrestati in Libia, presto il ritorno alle famiglie (Di giovedì 17 dicembre 2020) Finalmente Liberi i pescatori tristemente noti alla cronaca per essere stati sequestrati in Libia. Il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio lo ha annunciato sulla sua pagina Facebook con una nota in cui ha ringraziato l’AISE, i diplomatici e tutte le persone che hanno contribuito al lieto fine. Per mettere la parola fine su questa vicenda Giuseppe Conte e Luigi Di Maio si sono recati a Bengasi per incontrare Khalifa Haftar, il capo militare che controlla l’est della Libia. I pescatori italiani sono attesi in Italia per la giornata di domenica. La notizia è riportata su tutte le testate nazionali. Il sequestro Era il 1° settembre quando due pescherecci di Mazara del Vallo, Antartide e Medinea, venivano fermati mentre navigavano nel Mediterraneo e costretti ad attraccare al porto di Bengasi. A bordo ... Leggi su bufale (Di giovedì 17 dicembre 2020) Finalmentetristemente noti alla cronaca per essere stati sequestrati in. Il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio lo ha annunciato sulla sua pagina Facebook con una nota in cui ha ringraziato l’AISE, i diplomatici e tutte le persone che hanno contribuito al lieto fine. Per mettere la parola fine su questa vicenda Giuseppe Conte e Luigi Di Maio si sono recati a Bengasi per incontrare Khalifa Haftar, il capo militare che controlla l’est della. Iitaliani sono attesi in Italia per la giornata di domenica. La notizia è riportata su tutte le testate nazionali. Il sequestro Era il 1° settembre quando due pescherecci di Mazara del Vallo, Antartide e Medinea, venivano fermati mentre navigavano nel Mediterraneo e costretti ad attraccare al porto di Bengasi. A bordo ...

