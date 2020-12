Lewandowski vince il FIFA The Best: la reazione “stizzita” di CR7 – FOTO (Di giovedì 17 dicembre 2020) Cristiano Ronaldo ha reagito in maniera “stizzita” all’annuncio della vittoria di Lewandowski del The Best FIFA Men’s Player – FOTO Robert Lewandowski è stato votato come Best FIFA Men’s Player 2020 dai suoi colleghi. Il numero 9 del Bayern Monaco corona la grande stagione individuale e di squadra con il secondo premio in pochi giorni. All’annuncio di Gianni Infantino, presidente della FIFA, Cristiano Ronaldo non ha reagito benissimo: ecco la faccia “stizzita” di CR7 alla premiazione di Lewandowski. L’immagine è diventata subito virale sul web. Cristiano Ronaldo's reaction when Robert Lewandowski was announced The Best Men's Player for 2020 ? ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Cristiano Ronaldo ha reagito in maniera “” all’annuncio della vittoria didel TheMen’s Player –Robertè stato votato comeMen’s Player 2020 dai suoi colleghi. Il numero 9 del Bayern Monaco corona la grande stagione individuale e di squadra con il secondo premio in pochi giorni. All’annuncio di Gianni Infantino, presidente della, Cristiano Ronaldo non ha reagito benissimo: ecco la faccia “” di CR7 alla premiazione di. L’immagine è diventata subito virale sul web. Cristiano Ronaldo's reaction when Robertwas announced TheMen's Player for 2020 ? ...

