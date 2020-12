Lewandowski vince il “Best Fifa Award” come miglior giocatore 2020 (Di giovedì 17 dicembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – Robert Lewandowski è il miglior giocatore del mondo per il 2020. Va all’attaccante polacco, protagonista col Bayern Monaco di un’annata che ha visto i bavaresi vincere Bundesliga, Coppa di Germania, Champions, Supercoppa tedesca ed Europea, il “Best Player Fifa Award” assegnato oggi a Zurigo. Lewandowski spezza così, come Modric nel 2018, il duopolio Lionel Messi-Cristiano Ronaldo, anche quest’anno nella shortlist finale: l’argentino è rimasto a bocca asciutta col Barcellona nonostante 25 gol e 21 assist nell’ultima Liga mentre l’attaccante della Juventus, decisivo con 31 gol per il nono scudetto di fila dei bianconeri, è diventato il primo giocatore a segnare almeno 50 reti in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 17 dicembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – Robertè ildel mondo per il. Va all’attaccante polacco, protagonista col Bayern Monaco di un’annata che ha visto i bavaresire Bundesliga, Coppa di Germania, Champions, Supercoppa tedesca ed Europea, il “Player” assegnato oggi a Zurigo.spezza così,Modric nel 2018, il duopolio Lionel Messi-Cristiano Ronaldo, anche quest’anno nella shortlist finale: l’argentino è rimasto a bocca asciutta col Barcellona nonostante 25 gol e 21 assist nell’ultima Liga mentre l’attaccante della Juventus, decisivo con 31 gol per il nono scudetto di fila dei bianconeri, è diventato il primoa segnare almeno 50 reti in ...

