L'eutanasia in Spagna è quasi legge. Ok della Camera, scontato il sì del Senato

Il Congresso dei deputati spagnolo ha approvato la legge sull'eutanasia con un'ampia maggioranza - 198 voti favorevoli, 138 contrari e due astensioni. La norma deve ora passare attraverso l'approvazione del Senato, data per scontata, ed entrerà in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale (aprile 2021). La Spagna diventerà così il sesto Paese al mondo ad aver legiferato in materia, dopo Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Canada e Colombia. Vediamo, con l'aiuto della scheda elaborata da El Pais, cosa prevede la legge: Cosa prevede la legge "L'eutanasia attiva è l'azione con la quale un operatore sanitario pone deliberatamente fine alla vita di un paziente su sua richiesta", in un "contesto eutanasico" caratterizzato da casi ...

Scontata la ratifica del Senato. Il testo regola il suicidio medicalmente assistito: vale solo per i maggiorenni e chi abbia trascorso almeno un anno in Spagna ...

