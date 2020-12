L'Europarlamento si muove su Regeni, l'Italia per ora non va oltre gli annunci (Di giovedì 17 dicembre 2020) “La ricerca della verità sul rapimento, la tortura e l’assassinio di un cittadino europeo non appartiene solo alla famiglia, ma è un dovere imperativo per le istituzioni nazionali ed europee che richiede di intraprendere tutte le azioni e le conseguenze diplomatiche necessarie”. Recita così la risoluzione con cui il Parlamento europeo prende parola sul caso di Giulio Regeni, il ricercatore Italiano arrestato, torturato, picchiato a morte e poi abbandonato in un fosso al Cairo a gennaio del 2016. ll testo parla anche di Patrick George Zaki e di tutte le vittime della repressione in atto in Egitto. E’ stato elaborato da Renew Europe, il gruppo politico degli eurodeputati de ‘La Republique en marche’ di Emmanuel Macron, leader sotto attacco in Francia per aver accolto l’egiziano al Sisi con tutti gli onori all’Eliseo, una settimana fa. La mossa dei ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 17 dicembre 2020) “La ricerca della verità sul rapimento, la tortura e l’assassinio di un cittadino europeo non appartiene solo alla famiglia, ma è un dovere imperativo per le istituzioni nazionali ed europee che richiede di intraprendere tutte le azioni e le conseguenze diplomatiche necessarie”. Recita così la risoluzione con cui il Parlamento europeo prende parola sul caso di Giulio, il ricercatoreno arrestato, torturato, picchiato a morte e poi abbandonato in un fosso al Cairo a gennaio del 2016. ll testo parla anche di Patrick George Zaki e di tutte le vittime della repressione in atto in Egitto. E’ stato elaborato da Renew Europe, il gruppo politico degli eurodeputati de ‘La Republique en marche’ di Emmanuel Macron, leader sotto attacco in Francia per aver accolto l’egiziano al Sisi con tutti gli onori all’Eliseo, una settimana fa. La mossa dei ...

La mossa dei liberali francesi è forse un modo per recuperare i danni di immagine, ma ad ogni modo la risoluzione è sostenuta dai Socialisti&Democratici, i Verdi, la sinistra del Gue, gli eletti del ...

L’Italia fa affari con l’Egitto, poi chiede sostegno alla Ue

Al di là della simbolica mozione di condanna approvata dal parlamento Ue nel marzo 2016 a un mese dal ritrovamento del corpo del ricercatore (a cui ne sono seguite svariate), l’Europa e i singoli ...

