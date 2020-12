L'epidemiologa Salmaso: 'Se abbandoniamo le cautele, anche il vaccino sarà inutile' (Di giovedì 17 dicembre 2020) L'epidemiologa e componente del nuovo comitato scientifico dell'Aifa (Agenzia italiana del farmaco) per la sorveglianza dei vaccini contro il Covid Stefania Salmaso invita alla prudenza nonostante il ... Leggi su globalist (Di giovedì 17 dicembre 2020) L'e componente del nuovo comitato scientifico dell'Aifa (Agenzia italiana del farmaco) per la sorveglianza dei vaccini contro il Covid Stefaniainvita alla prudenza nonostante il ...

L’epidemiologa dell’Aifa Stefania Salmaso dice a Repubblica che se la «falsa sicurezza» dell’iniezione ci facesse abbandonare cautele, distanze e mascherine, il numero dei contagiati potrebbe raggiung ...

L'epidemiologa Salmaso: "Se abbandoniamo le cautele, anche il vaccino sarà inutile"

La membra dell'Aifa: "Se l’iniezione verrà interpretata come un lasciapassare per una vita senza cautele, allora non riusciremmo ad arginare la circolazione del virus” ...

