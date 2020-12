Lena Headey e Sam Worthington star del film Gypsy Moon (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il film Gypsy Moon, scritto e diretto da Gigi Gaston, avrà tra i suoi protagonisti Lena Headey e Sam Worthington. Lena Headey e Sam Worthington saranno tra i protagonisti del nuovo film Gypsy Moon, un film indipendente che sarà scritto e diretto da Gigi Gaston. Il progetto avrà inoltre nel cast, oltre alle star della serie Il Trono di Spade e di Avatar, anche Dean Scott Vasquez e Barbara Hershey. Nel lungometraggio Gypsy Moon l'attrice Lena Headey avrà la parte di una ballerina di burlesque che, prima della sua ultima performance, deve fuggire per salvare un suo giovane vicino (Vasquez) ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il, scritto e diretto da Gigi Gaston, avrà tra i suoi protagonistie Same Samsaranno tra i protagonisti del nuovo, unindipendente che sarà scritto e diretto da Gigi Gaston. Il progetto avrà inoltre nel cast, oltre alledella serie Il Trono di Spade e di Avatar, anche Dean Scott Vasquez e Barbara Hershey. Nel lungometraggiol'attriceavrà la parte di una ballerina di burlesque che, prima della sua ultima performance, deve fuggire per salvare un suo giovane vicino (Vasquez) ...

