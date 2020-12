L’emozione della moglie di uno dei pescatori liberati: “Non trovo le parole. Ora prepareremo una grande festa” (Di giovedì 17 dicembre 2020) “Provo solo tantissima gioia, aspettavamo con ansia la notizia. Ora faremo una grande feste“. Lo ha detto Cristina Amabilino, la moglie di Bernardo Salvo, uno dei pescatori di Mazara del Vallo liberati in Libia. Al momento della notizia, la donna si trovava in presidio davanti Montecitorio proprio per chiederne la liberazione L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) “Provo solo tantissima gioia, aspettavamo con ansia la notizia. Ora faremo unafeste“. Lo ha detto Cristina Amabilino, ladi Bernardo Salvo, uno deidi Mazara del Valloin Libia. Al momentonotizia, la donna si trovava in presidio davanti Montecitorio proprio per chiederne la liberazione L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

lauraboldrini : Che emozione vedere Svetlana #Tikhanovskaya ricevere dal Parlamento europeo il premio #Sakharov per la libertà di p… - Agenzia_Ansa : #Libia, si attende la conferma della liberazione dei 18 pescatori sequestrati in da 108 giorni. L'armatore della… - HuffPostItalia : 'Ciao baby': l'emozione di Fedez e Ferragni per la nuova ecografia della secondogenita - clikservernet : L’emozione della moglie di uno dei pescatori liberati: “Non trovo le parole. Ora prepareremo una grande festa” - Noovyis : (L’emozione della moglie di uno dei pescatori liberati: “Non trovo le parole. Ora prepareremo una grande festa”) P… -

Ultime Notizie dalla rete : L’emozione della “Ritorniamo a sognare”, e l’emozione unica del Papa che visita i nostri bambini in ospedale La Stampa