Leao, problemi in Portogallo: pignorati 35mila euro (Di giovedì 17 dicembre 2020) Non si placa la polemica tra l’attaccate del Milan, Rafael Leao e lo Sporting Lisbona. L’attaccante rossonero si è visto pignorare dei beni in Portogallo per un importo pari a 35mila euro. A richiedere l’atto giudiziario al tribunale di Lisbona, infatti, è stato lo Sporting Lisbona, suo ex club, che vuole far valere la sentenza del Tas che ha costretto il portoghese a risarcire 16,5 milioni al suo vecchio club: Leao si svincolò dallo Sporting in maniera unilaterale nel 2018 a causa di un’aggressione subita da tutta la squadra da parte dei tifosi. Firmò poi, da svincolato, con il Lille. Secondo quanto riportato da A Bola la prima rata pignorata in Portogallo è quantificabile in circa 35mila euro e si riferisce al patrimonio del giocatore in ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 17 dicembre 2020) Non si placa la polemica tra l’attaccate del Milan, Rafaele lo Sporting Lisbona. L’attaccante rossonero si è visto pignorare dei beni inper un importo pari a. A richiedere l’atto giudiziario al tribunale di Lisbona, infatti, è stato lo Sporting Lisbona, suo ex club, che vuole far valere la sentenza del Tas che ha costretto il portoghese a risarcire 16,5 milioni al suo vecchio club:si svincolò dallo Sporting in maniera unilaterale nel 2018 a causa di un’aggressione subita da tutta la squadra da parte dei tifosi. Firmò poi, da svincolato, con il Lille. Secondo quanto riportato da A Bola la prima rata pignorata inè quantificabile in circae si riferisce al patrimonio del giocatore in ...

Il Lille, primatista in Ligue 1, ha problemi economici e deve vendere: il Milan guarda i talenti del club francese come Weah e Ikone ...

L'attaccante Leao sta disputando una stagione altalenante, adesso deve fare i conti con una situazione extra-calcistica: sono stati infatti pignorati dei beni, secondo voci provenienti dal Portogallo.

Il Lille, primatista in Ligue 1, ha problemi economici e deve vendere: il Milan guarda i talenti del club francese come Weah e Ikone ...