Le vaccinazioni in Ue iniziano il 27 dicembre Von der Leyen | è il momento dell’Europa

(Di giovedì 17 dicembre 2020) La presidente della Commissione Europea Ursula von derha annunciato che in Ue lecontro il Covid-19 cominceranno il prossimo 27

MediasetTgcom24 : Covid, von der Leyen: 'In Ue vaccinazioni iniziano dal 27 dicembre' #UrsulavonderLeyen - CosenzaChannel : Intanto il presidente francese Emmanuel #Macron è risultato positivo al #covid19. In tutto il mondo oltre 74 milion… - costavik : RT @GuidoCrosetto: Finitela di chiedere perché nel mondo le vaccinazioni iniziano subito e da noi solo a febbraio! Le altre nazioni le fara… - webecodibergamo : La data è il 27 dicembre - bisagnino : Covid-19, Von der Leyen annuncia: 'Vaccinazioni nell'Ue iniziano il 27 dicembre' -

Ultime Notizie dalla rete : vaccinazioni iniziano

Il Sole 24 ORE

La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha annunciato che in Ue le vaccinazioni contro il Covid-19 cominceranno il prossimo 27 dicembre. " ...Le prime vaccinazioni anti Covid in Italia potrebbero partire in anticipo rispetto al mese di gennaio: se, infatti, tutte le procedure di verifica sul vaccino ...