Le vaccinazioni in Ue iniziano 27 dicembre Von der Leyen | è il momento dell’Europa

(Di giovedì 17 dicembre 2020) La presidente della Commissione Europea Ursula von derha annunciato che in Ue lecontro il Covid-19 cominceranno il prossimo 27

«È il momento dell’Europa. Il 27, 28 e 29 dicembre inizierà la vaccinazione in tutta l’Ue. Proteggiamo i nostri cittadini insieme». Questo è il tweet di Von der Leyen . S ..."Non sottovalutiamo l’idea che la gente ha dei vaccini", lo ha detto il cso di VisMederi Emanuele Montomoli, ospite in diretta con Siena News, parlando dei vaccini che verranno usati contro il coronav ...