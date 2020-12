Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Torino

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 17 dicembre 2020) A chiudere la dodicesima giornata di Serie A c’è il posticipo dell’Olimpico tra, due squadre che stanno vivendo momenti opposti: i giallorossi sono in fiducia e vengono dai cinque gol rifilati al Bologna, il Toro è in crisi di risultato e Giampaolo deve assolutamente riprendersi in queste tre gare prima della pausa natalizia. Per Fonseca problemi in difesa, complici la squalifica di Cristante e le condizioni non ottimali di Kumbulla, non riesce ad esserci Karsdorp, al suo posto Bruno Peres. A centrocampo probabile conferma per Villar, mentre dovrebbe riposare Mkhitaryan a favore del rientrante Pedro.Giampaolo potrebbe cambiare partendo addirittura dal portiere, Milinkovic-Savic sembra avvantaggiato su Sirigu, Gojak dovrebbe prendere il posto di Meité a centrocampo, Ansaldi pronto a rientrare dal 1?. Ci sarà Lukic alle spalle di Belotti, ...