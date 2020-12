Le ultime parole famose di Conte: «Oggi decidiamo sul Natale». Ennesima presa in giro (Di giovedì 17 dicembre 2020) Doveva essere una giornata cruciale: l’incontro con Matteo Renzi e il Dpcm di Natale. Invece è stata un’Ennesima giornata di ritardo, mentre Giuseppe Conte prendeva tempo, facendo la passerella a Bengasi per la liberazione dei 18 pescatori di Mazara del Vallo, insieme a Luigi Di Maio. L’incontro con la delegazione di Italia Viva, previsto per la mattina presto, infatti, è slittato alla sera e del Dpcm, il cui esito del resto era legato all’incontro con Renzi, si sono perse le tracce. Tutto, insomma, rinviato a domani, quando è stato fissato un Consiglio dei ministri alle 18. Salvo imprevisti, verrebbe da dire. Conte si occuperà del Natale al Cdm? All’ordine del giorno del Cdm dovrebbero esserci le scadenze e leggi regionali, ma fonti di governo, riportate dall’agenzia di stampa Adnkronos, non hanno ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 17 dicembre 2020) Doveva essere una giornata cruciale: l’incontro con Matteo Renzi e il Dpcm di. Invece è stata un’giornata di ritardo, mentre Giuseppeprendeva tempo, facendo la passerella a Bengasi per la liberazione dei 18 pescatori di Mazara del Vallo, insieme a Luigi Di Maio. L’incontro con la delegazione di Italia Viva, previsto per la mattina presto, infatti, è slittato alla sera e del Dpcm, il cui esito del resto era legato all’incontro con Renzi, si sono perse le tracce. Tutto, insomma, rinviato a domani, quando è stato fissato un Consiglio dei ministri alle 18. Salvo imprevisti, verrebbe da dire.si occuperà delal Cdm? All’ordine del giorno del Cdm dovrebbero esserci le scadenze e leggi regionali, ma fonti di governo, riportate dall’agenzia di stampa Adnkronos, non hanno ...

Parole di estrema onestà intellettuale: è così che vanno interpretate le ultime dichiarazioni rese da Akio Toyoda, capo supremo della Toyota e presidente della Japan Automobile Manufacturers Associati ...

Nel corso delle ultime ore è stato svelato un retroscena sul Grande Fratello Vip. Artefice della confessione che ha lasciato tutti i telespettatori del programma senza parole è stato Filippo Nardi. Il ...

