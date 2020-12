Le rocce che la Cina ha raccolto sulla Luna sono arrivate sulla Terra

Leggi su wired

(Di giovedì 17 dicembre 2020) (foto: STR/AFP via Getty Images)La sonda cinese con due chili di materialere è tornatastamattina, atndo in Mongolia, riportano i media di stato. La missione Chang’e 5, quindi, è stata un successo ed entra nella storia, perché non raccogliamori dal 1976, grazie alla missione robotica sovietica24. La missione è stata piuttosto rapida, come previsto dal calendario delle sue operazioni. Dopo il decollo del 23 novembre scorso, la sonda ha concluso la raccolta di campioni e i campionistati sigillati sul veicolo spaziale il 3 dicembre, secondo quanto raccontato dall’agenzia spaziale cinese nella dichiarazione ufficiale. La navicella cinese di Chang’e 5 era composta di quattro moduli: due ...