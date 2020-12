Le perle di vetro veneziane sono patrimonio dell’Unesco (Di giovedì 17 dicembre 2020) VENEZIA – L’arte delle perle di vetro veneziane è inserita nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’umanità Unesco. Lo annunciano il Comune di Venezia, la Regione Veneto, il comitato per la salvaguardia dell’arte delle perle di vetro veneziane e il ministero dei Beni e delle attività culturali. La candidatura è stata depositata da Italia e Francia, con l’Italia capofila, e proposta per la parte italiana dalla Comunità dei perleri veneziani rappresentati dal Comitato per la salvaguardia dell’arte delle perle di vetro veneziane e per la parte francese dalla Comunità dei perlai d’oltralpe, rappresentati dall’Association des Perliers d’art de France. Il dossier di candidatura, redatto con la costante partecipazione delle comunità di detentori, ha evidenziato le diverse lavorazioni: perle a lume (avvolgimento di vetro fuso alla fiamma intorno a un bastoncino di metallo), perle da canna (taglio e molatura di canne di vetro forate), infilatura di minuscole perline di vetro (dette conterie), realizzazione in fornace di canne di vetro. Ampio spazio è stato dato agli aspetti comuni del lavoro dei detentori, la condivisione del saper-fare e il dinamismo che accomuna detentori italiani e francesi. SONO STATI APPREZZATI GLI ASPETTI IMMATERIALI Leggi su dire (Di giovedì 17 dicembre 2020) VENEZIA – L’arte delle perle di vetro veneziane è inserita nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’umanità Unesco. Lo annunciano il Comune di Venezia, la Regione Veneto, il comitato per la salvaguardia dell’arte delle perle di vetro veneziane e il ministero dei Beni e delle attività culturali. La candidatura è stata depositata da Italia e Francia, con l’Italia capofila, e proposta per la parte italiana dalla Comunità dei perleri veneziani rappresentati dal Comitato per la salvaguardia dell’arte delle perle di vetro veneziane e per la parte francese dalla Comunità dei perlai d’oltralpe, rappresentati dall’Association des Perliers d’art de France. Il dossier di candidatura, redatto con la costante partecipazione delle comunità di detentori, ha evidenziato le diverse lavorazioni: perle a lume (avvolgimento di vetro fuso alla fiamma intorno a un bastoncino di metallo), perle da canna (taglio e molatura di canne di vetro forate), infilatura di minuscole perline di vetro (dette conterie), realizzazione in fornace di canne di vetro. Ampio spazio è stato dato agli aspetti comuni del lavoro dei detentori, la condivisione del saper-fare e il dinamismo che accomuna detentori italiani e francesi. SONO STATI APPREZZATI GLI ASPETTI IMMATERIALI

