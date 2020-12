Le notizie del giorno | il festino in casa Juventus Accuse pesanti a Totti e il detective per spiare Maradona

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Tantedelche riguardano il mondo del calcio italiano ed estero. Diego Armandoha indossato anche la maglia del Siviglia. In Spagna erano a conoscenza delle qualità del calciatore, ma anche dei ‘colpi di testa’ fuori dal rettangolo di gioco. Per questo motivo decisero di assumere un investigatore privato, a ricevere il compito Charlie. Intervistato a Vox Populi ha svelato: “Abitava in uno chalet dove c’era solo una via d’uscita. Quindi abbiamo messo una macchina lì e ci siamo alternati. C’erano 18 o 20 tra italiani e argentini che andavano e venivano. Conduceva una vita non usuale per un atleta”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). E’ arrivata una svolta epocale nel mondo del calcio cinese e che di conseguenza dovrebbe portare ripercussioni anche per alcuni calciatori, su tutti Pellé ed Eder, due ...