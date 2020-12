Le migliori idee regalo per appassionati di serie tv e cinema (Di giovedì 17 dicembre 2020) L’avvicinarsi del Natale – o di qualsiasi altra ricorrenza, ammettiamolo – finisce spesso col farci assalire dai dubbi: cosa regalare a chi ha tutto? O come scegliere quando il nostro pozzo delle ispirazioni è a secco? Se i trend del momento non aiutano, i cari, vecchi regali ispirati ai successi cinematografici e televisivi restano un’opzione affidabile e ricca di varietà. Basta dare un’occhiata alle più popolari idee regalo per appassionati di serie tv e cinema per capire che, evidentemente, non siamo gli unici a pensarlo. Lasciamoci ispirare quindi da DVD, cofanetti, giochi, libri e gadget a tema. Partiamo da Harry Potter e dal suo appeal intramontabile. Per chi ha già collezionato i vari volumi della saga può essere arrivato il momento di far spazio a nuove, sfiziose edizioni. ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 17 dicembre 2020) L’avvicinarsi del Natale – o di qualsiasi altra ricorrenza, ammettiamolo – finisce spesso col farci assalire dai dubbi: cosa regalare a chi ha tutto? O come scegliere quando il nostro pozzo delle ispirazioni è a secco? Se i trend del momento non aiutano, i cari, vecchi regali ispirati ai successitografici e televisivi restano un’opzione affidabile e ricca di varietà. Basta dare un’occhiata alle più popolariperditv eper capire che, evidentemente, non siamo gli unici a pensarlo. Lasciamoci ispirare quindi da DVD, cofanetti, giochi, libri e gadget a tema. Partiamo da Harry Potter e dal suo appeal intramontabile. Per chi ha già collezionato i vari volumi della saga può essere arrivato il momento di far spazio a nuove, sfiziose edizioni. ...

forumJuventus : Agnelli: 'Idee di Pirlo affascinanti. Nel calcio contano i risultati, ma nel giudicarci si passa dalle stelle alle… - luigidimaio : Con le Agorà Digitali raccogliamo e valorizziamo le migliori idee dei cittadini. ?? - maumacosi : @lubenasich Il problema non è il brainstorming in sé, che come sai serve a tirare fuori le idee, anche le più origi… - DrStranaMauro : @SempreCler Le idee migliori vengono al mattino presto - _GL_M_ : @ZZiliani Se tu fossi il nostro allenatore per 12 milioni a stagione credo che avresti delle idee migliori...?? Pur… -