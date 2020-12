Le Lega tende la mano alla Merkel: Giorgetti lavora alla svolta europeista (Di giovedì 17 dicembre 2020) La marcia della Lega in Europa prosegue spedita, ormai lontana dai toni battaglieri con cui un tempo Matteo Salvini si pronunciava contro l’Ue. Il nuovo obiettivo è quello di avvicinarsi con la mano docilmente tesa verso la Cdu, il partito tedesco di Angela Merkel, uno dei totem di quella Troika contro la quale, in tempi non troppo sospetti, molti militanti del Carroccio si scagliavano. Acqua passata. Il corso più recente porta la firma di Giancarlo Giorgetti, che a metà ottobre si era recato a Berlino accompagnato da Paolo Alì di Alternativa Popolare per incontrare alcuni esponenti dei conservatori tedeschi, in primis il presidente della Commissione Petizioni al Bundestag Marian Wendt. Dei contatti tra la Lega e il partito della cancelliera tedesca si scrive e parla ormai da tempo. Repubblica ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 17 dicembre 2020) La marcia dellain Europa prosegue spedita, ormai lontana dai toni battaglieri con cui un tempo Matteo Salvini si pronunciava contro l’Ue. Il nuovo obiettivo è quello di avvicinarsi con ladocilmente tesa verso la Cdu, il partito tedesco di Angela, uno dei totem di quella Troika contro la quale, in tempi non troppo sospetti, molti militanti del Carroccio si scagliavano. Acqua passata. Il corso più recente porta la firma di Giancarlo, che a metà ottobre si era recato a Berlino accompagnato da Paolo Alì di Alternativa Popolare per incontrare alcuni esponenti dei conservatori tedeschi, in primis il presidente della Commissione Petizioni al Bundestag Marian Wendt. Dei contatti tra lae il partito della cancelliera tedesca si scrive e parla ormai da tempo. Repubblica ...

dievve : Le Lega tende la mano alla Merkel: Giorgetti lavora alla svolta europeista - Eposmail : @cptzombiebacon @utini19 quelli del mose di venezia non si sono fatti mancare nulla : ruberie ed incapacità, la leg… - PeabodyKc : @lexa_mwma l'una tende a proteggere l'altra seguenso il proprio istinto e carattere.. ma ciò nn mette minimamente i… - Whiteyeice : Dayane ha paura di essere messa in gabbia, come Holly in Colazione da Tiffany, è innamorata solo della sua libertà… - Lega_gruppoID : RT @Rosannaconte_: Il governo italiano ascolti la voce dei pescatori e blocchi l’iniziativa della Commissione che tende a ridurre l’attivit… -

Ultime Notizie dalla rete : Lega tende Matteo Salvini, "previsto contatto telefonico" con Giuseppe Conte: Dpcm e spostamenti, la Lega tende una mano Liberoquotidiano.it Situazione tesa tra squadra e sostenitori: «Un’imboscata al nostro pullman». La solidarietà del presidente della Lega Pro

In questi giorni a Ravenna sta montando un caso che va oltre l'ambito sportivo, attorno alla prima squadra di calcio della città. La società ha infatti comunicato di avere intenzione di fatto di quere ...

Disabilità, l’Umbria boccia gli aiuti. Bianconi: «Ora Lega e Forza Italia incontrate una per una le famiglie»

«Oggi Lega e Forza Italia in Assemblea sono stati piccoli piccoli. Che delusione per i tanti Umbri che soffrono e speravano in una prova di maturità». Il commento di Vincenzo Bianconi, consigliere reg ...

In questi giorni a Ravenna sta montando un caso che va oltre l'ambito sportivo, attorno alla prima squadra di calcio della città. La società ha infatti comunicato di avere intenzione di fatto di quere ...«Oggi Lega e Forza Italia in Assemblea sono stati piccoli piccoli. Che delusione per i tanti Umbri che soffrono e speravano in una prova di maturità». Il commento di Vincenzo Bianconi, consigliere reg ...