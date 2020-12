Le Iene, Blind organizza uno scherzo a Emma Marrone: la reazione della cantante (Di giovedì 17 dicembre 2020) Insieme alla complicità di Blind, ‘Le Iene’ hanno organizzato uno scherzo alla cantante salentina Emma Marrone. Getty Images‘Le Iene’ hanno organizzato uno dei loro perfidi scherzi anche questa settimana. La vittima stavolta è la cantante salentina Emma Marrone. Il programma, si è fatto aiutare nell’organizzazione da Blind, il rapper perugino arrivato terzo nell’edizione di quest’anno di X-Factor- Leggi anche -> Giulia De Lellis, il risveglio è traumatico: “Sto malissimo” Lo scherzo di Blind a Emma Marrone Questa volta nel mirino de ‘Le Iene’ è ... Leggi su ck12 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Insieme alla complicità di, ‘Le’ hannoto unoallasalentina. Getty Images‘Le’ hannoto uno dei loro perfidi scherzi anche questa settimana. La vittima stavolta è lasalentina. Il programma, si è fatto aiutare nell’zione da, il rapper perugino arrivato terzo nell’edizione di quest’anno di X-Factor- Leggi anche -> Giulia De Lellis, il risveglio è traumatico: “Sto malissimo” LodiQuesta volta nel mirino de ‘Le’ è ...

redazioneiene : STASERA A LE IENE ?? Con la complicità di Blind abbiamo fatto uno scherzo a @MarroneEmma ?? non perdetevi la nostra… - MarcheGIORGIA : RT @redazioneiene: STASERA A LE IENE ?? Con la complicità di Blind abbiamo fatto uno scherzo a @MarroneEmma ?? non perdetevi la nostra inter… - gerbino15 : RT @redazioneiene: STASERA A LE IENE ?? Con la complicità di Blind abbiamo fatto uno scherzo a @MarroneEmma ?? non perdetevi la nostra inter… - blogtivvu : #LeIene, scherzo ad @MarroneEmma con la complicità di Blind: l’epica reazione (VIDEO) - FabiolaAnna_P : RT @redazioneiene: STASERA A LE IENE ?? Con la complicità di Blind abbiamo fatto uno scherzo a @MarroneEmma ?? non perdetevi la nostra inter… -