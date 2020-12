Le Foche “Covid? D'estate ne usciremo”/ “A Natale prudenza, nonni li vedrò via Skype” (Di giovedì 17 dicembre 2020) L'immunologo Francesco Le Foche invita alla prudenza in vista del prossimo Natale, anticipando che in estate il Covid sarà superato Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 17 dicembre 2020) L'immunologo Francesco Leinvita allain vista del prossimo, anticipando che inilsarà superato

zazoomblog : Covid-19 Le Foche fiducioso: “In estate ne saremo fuori o quasi” - #Covid-19 #Foche #fiducioso: #estate - Corriere : Qui l'intervista all'immunologo Le Foche: «Il Covid con due tacche di mortalità in più avrebbe distrutto l’umanità.… - lucio22673283 : Le Foche: «Il Covid con due tacche di mortalità in più avrebbe distrutto l'umanità» - AlbertoDAmico : Le Foche: «Con due tacche di mortalità in più il Covid avrebbe potuto distruggere l’umanità» - NettiGiorgio : Corriere UP: Le Foche: «Il Covid con due tacche di mortalità in più avrebbe distrutto l’umanità» Le Foche: «… -