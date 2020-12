Le Foche: 'Con tanti vaccinati entro l'estate siamo fuori dal virus, credo nella scienza e nella storia' (Di giovedì 17 dicembre 2020) L'immunologo Francesco Le Foche ha parlato con ottimismo sull'avanzamento del Covid, certo che presto la pandemia finirà: 'credo nella scienza. E anche nella storia. Quando ero bambino, un mio ... Leggi su globalist (Di giovedì 17 dicembre 2020) L'immunologo Francesco Leha parlato con ottimismo sull'avanzamento del Covid, certo che presto la pandemia finirà: '. E anche. Quando ero bambino, un mio ...

