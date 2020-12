Le aperture dei giornali spagnoli: “Il Barcellona si aggancia” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Marca titola “Quando loro funzionano”, la prima pagina del quotidiano è dedicata al Real Madrid, ma in particolare a Modric e Kroos. Il croato e il tedesco insieme hanno generato 67 occasioni da gol per i blancos.Anche As apre sul Real, ma si focalizza su Benzema, definito “Magnifico”. Karim Benzema è stato più importante nella seconda era Zidane (29% dei gol del Real Madrid) di Cristiano nella prima (28%). Sport dedica la prima pagina alla vittoria del Barcellona: “Hay Liga!”, per Mundo Deportivo“Il Barça si aggancia”. Spazio ai blaugrana con la vittoria per 2-1 sulla Real Sociedad. Rimonta con i gol di Jordi Alba e De Jong, rientrando in corsa per il campionato. Foto: Twitter ufficiale Barcellona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 17 dicembre 2020) Marca titola “Quando loro funzionano”, la prima pagina del quotidiano è dedicata al Real Madrid, ma in particolare a Modric e Kroos. Il croato e il tedesco insieme hanno generato 67 occasioni da gol per i blancos.Anche As apre sul Real, ma si focalizza su Benzema, definito “Magnifico”. Karim Benzema è stato più importante nella seconda era Zidane (29% dei gol del Real Madrid) di Cristiano nella prima (28%). Sport dedica la prima pagina alla vittoria del: “Hay Liga!”, per Mundo Deportivo“Il Barça si”. Spazio ai blaugrana con la vittoria per 2-1 sulla Real Sociedad. Rimonta con i gol di Jordi Alba e De Jong, rientrando in corsa per il campionato. Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : aperture dei Il Monza accentua ulteriormente la crisi nera dell'Entella: le aperture dei quotidiani TUTTO mercato WEB NEXT Generation EU: una sfida irpina

La nota del gruppo consiliare Avellino Prende Parte: “Viviamo in tempi eccezionali. La lunga pandemia, che tante sofferenze e lutti sta generando in tutto il mondo, ha messo in discussione ...

Ufficio postale Capraia Fiorentina, orari rimodulati ma il sindaco chiede servizi più ampi

Dalla scorsa primavera l’ufficio postale di Capraia Fiorentina ha subito una riduzione dell’orario di apertura comportando notevoli disagi ai cittadini.

La nota del gruppo consiliare Avellino Prende Parte: "Viviamo in tempi eccezionali. La lunga pandemia, che tante sofferenze e lutti sta generando in tutto il mondo, ha messo in discussione ..."Dalla scorsa primavera l'ufficio postale di Capraia Fiorentina ha subito una riduzione dell'orario di apertura comportando notevoli disagi ai cittadini.