Lazio | Roberto Rao è il nuovo portavoce di Lotito e responsabile della comunicazione

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 17 dicembre 2020)Rao è ildel Presidente Claudio. Ecco il comunicato ufficiale del club biancocelese: “Rao, 52 anni, giornalista, romano e di fede laziale. E’ statodel presidenteCamera dei Deputati Pier Ferdinando Casini e parlamentare dal 2008 al 2013, Capogruppo in commissione giustizia e in commissione di vigilanza Rai. Dal 2014 è consigliere di amministrazione di Società partecipate pubbliche quotate in borsa. È stato docente di Sport e Media ed ha collaborato con il CONI e con la Sport e Salute spa. Laintende avvalersi del suo profilo di comunicatore Istituzionale con esperienza in società quotate in borsa e nel ...