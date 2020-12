Lazio, per Fares stiramento al polpaccio. Salta il Napoli (Di giovedì 17 dicembre 2020) Brutte notizie in casa Lazio, le analisi a cui è stato sottoposto Mohamed Fares hanno riscontrato, per l’algerino, uno stiramento al polpaccio. Dovrà restare fuori almeno 20-30 giorni. Salterà il Napoli, in programma domenica e il Milan, ultima partita di campionato prima della sosta. Molto probabilmente non sarà in campo nemmeno i primi giorni dell’anno. L’obiettivo, per Inzaghi, sarà cercare di recuperarlo per il derby contro la Roma del 17 gennaio. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 17 dicembre 2020) Brutte notizie in casa, le analisi a cui è stato sottoposto Mohamedhanno riscontrato, per l’algerino, unoal. Dovrà restare fuori almeno 20-30 giorni. Salterà il, in programma domenica e il Milan, ultima partita di campionato prima della sosta. Molto probabilmente non sarà in campo nemmeno i primi giorni dell’anno. L’obiettivo, per Inzaghi, sarà cercare di recuperarlo per il derby contro la Roma del 17 gennaio. L'articolo ilsta.

