Lavoro, formazione e reinserimento disabili: l’Inail mette a disposizione 2,5 milioni di euro (Di giovedì 17 dicembre 2020) Attraverso un nuovo bando pubblicato oggi in Gazzetta ufficiale, l’Inail mette a disposizione due milioni e mezzo di euro per la realizzazione di progetti di formazione e informazione in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilita’ da Lavoro, finalizzati a incentivare la diffusione tra i datori di Lavoro e i lavoratori di una cultura condivisa sulle tutele previste dall’ordinamento e a far conoscere le misure di sostegno predisposte dall’Istituto per la realizzazione degli interventi necessari al reinserimento lavorativo. Lo scrive in una nota l’Inail. I progetti possono essere presentati dalle associazioni dei datori di ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 17 dicembre 2020) Attraverso un nuovo bando pubblicato oggi in Gazzetta ufficiale,duee mezzo diper la realizzazione di progetti die inin materia die di integrazione lavorativa delle persone conta’ da, finalizzati a incentivare la diffusione tra i datori die i lavoratori di una cultura condivisa sulle tutele previste dall’ordinamento e a far conoscere le misure di sostegno predisposte dall’Istituto per la realizzazione degli interventi necessari allavorativo. Lo scrive in una nota. I progetti possono essere presentati dalle associazioni dei datori di ...

Il Comune di Valmadrera ha assunto due nuovi agenti di Polizia locale, Valentina Ratti e Monica La Salvia, per rafforzare l'organico carente ...