L'attentato, poi la sfida per il pontificato: i mille intrecci del Vaticano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Matteo Carnieletto Ne L'opzione di Dio (Baldini + Castoldi) , Pietro Caliceti immagina un futuro distopico in cui il Vaticano viene colpito da un tremendo attentato. E il Papa ha soli due mesi di vita... La nenia araba diventa sempre più breve. Più veloce. Intensa. "E quando la morte vi prenderà (...) Portino la vostra anima in Paradiso (...) Sto arrivando, mio Signore. Sto arrivando". Il pullman avanza a trenta chilometri orari, quasi fosse un mezzo normale e non avesse con sé un carico di morte. Piazza san Pietro è poco distante. Gli occhi dell'autista diventato kamikaze si chiudono, il momento è arrivato. L'esplosione pure: un boato sconquassa l'aria. L'attentato è compiuto: Consummatum est. Così, ribaltando le parole di Cristo, l'Italia e il Vaticano piombano nell'incubo del terrorismo islamico. ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 17 dicembre 2020) Matteo Carnieletto Ne L'opzione di Dio (Baldini + Castoldi) , Pietro Caliceti immagina un futuro distopico in cui ilviene colpito da un tremendo. E il Papa ha soli due mesi di vita... La nenia araba diventa sempre più breve. Più veloce. Intensa. "E quando la morte vi prenderà (...) Portino la vostra anima in Paradiso (...) Sto arrivando, mio Signore. Sto arrivando". Il pullman avanza a trenta chilometri orari, quasi fosse un mezzo normale e non avesse con sé un carico di morte. Piazza san Pietro è poco distante. Gli occhi dell'autista diventato kamikaze si chiudono, il momento è arrivato. L'esplosione pure: un boato sconquassa l'aria. L'è compiuto: Consummatum est. Così, ribaltando le parole di Cristo, l'Italia e ilpiombano nell'incubo del terrorismo islamico. ...

