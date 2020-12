Latte e pane: la Centrale di Salerno punta sul binomio mediterraneo (VIDEO) (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Nel momento di difficoltà e di bisogno i consumatori della Centrale del Latte di Salerno hanno mostrato fedeltà e affezione verso i prodotti riconosciuti come sicuri. Nell’anno del covid, la Centrale del Latte di Salerno consolida la sua presenza sul mercato e registra un aumento delle quote. A dichiararlo è stato il direttore della società, Simone Aiuti, che proprio questa mattina ha presentato una nuova iniziativa: la sinergia con un panificio per radicare la presenza della Centrale sul territorio. Il panificio Pirone a Pastena, un marchio storico del settore, diventa anche mini franchising dei prodotti della Centrale e punto informativo per i consumatori. Un’iniziativa che segue di pochi giorni il lancio sul mercato ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Nel momento di difficoltà e di bisogno i consumatori delladeldihanno mostrato fedeltà e affezione verso i prodotti riconosciuti come sicuri. Nell’anno del covid, ladeldiconsolida la sua presenza sul mercato e registra un aumento delle quote. A dichiararlo è stato il direttore della società, Simone Aiuti, che proprio questa mattina ha presentato una nuova iniziativa: la sinergia con un panificio per radicare la presenza dellasul territorio. Il panificio Pirone a Pastena, un marchio storico del settore, diventa anche mini franchising dei prodotti dellae punto informativo per i consumatori. Un’iniziativa che segue di pochi giorni il lancio sul mercato ...

znkee : @valvolo81 @vucciria79 Sì ok il latte di soia e va bene il pane azzimo, ma non dimenticatevi del burro di arachidi… - valvolo81 : @vucciria79 SI ma prima la devi passare nel latte di soia e poi nel pane azimo sbriciolato fine fine. - nabru11 : @leonora22303974 E basta con queste banalità e stupidagini Il cashback funziona anche per comprare il pane il latte… - nabru11 : @GiorgiaMeloni La fiera delle banalità Alla gente manca il senso di responsabilità Se lei ancora non lo ha capito s… -

Ultime Notizie dalla rete : Latte pane Natale, il lago di Como ha il suo dolce tradizionale, la Miascia: ecco la ricetta QuiComo Latte e pane: la Centrale di Salerno punta sul binomio mediterraneo (VIDEO)

Nel momento di difficoltà e di bisogno i consumatori della centrale del Latte di Salerno hanno mostrato fedeltà e affezione verso i prodotti riconosciuti come sicuri. Nell’anno del covid, la Centrale ...

Pane Quotidiano: “In fila per i pasti almeno il 10% in più, tanti italiani”

La onlus a Milano distribuisce generi alimentari a chi ne ha bisognoMilano, 16 dic. Rispetto a un anno fa ci sono tra le duecento e le trecento persone in più in fila ogni giorno per avere la propria ...

Nel momento di difficoltà e di bisogno i consumatori della centrale del Latte di Salerno hanno mostrato fedeltà e affezione verso i prodotti riconosciuti come sicuri. Nell’anno del covid, la Centrale ...La onlus a Milano distribuisce generi alimentari a chi ne ha bisognoMilano, 16 dic. Rispetto a un anno fa ci sono tra le duecento e le trecento persone in più in fila ogni giorno per avere la propria ...