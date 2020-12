L’arte della delazione al tempo delle eresie

Leggi su ilmanifesto

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Il dibattito oggi è bollente. In tempi di pandemia e di ricorrenti lockdown più o meno rigidi, ci si chiede se, oltre a rispettare individualmente le norme sul distanziamento e sul divieto di raduni, fino a che punto è il caso di spingersi nel controllare i vicini, o gli altri in generale? Insomma, se dall’appartamento accanto arrivano schiamazzi che segnalano una festa, chiamare la polizia per denunciarli è certamente legale, ma lo consideriamo anche morale? Qual è il limite fra … Continua L'articolo proviene da il manifesto.