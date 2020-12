L'appello video dei due capitani ravennati per salvare lo sport (Di giovedì 17 dicembre 2020) Gli atleti di Porto Robur Costa e Olimpia Teodora: "Lo sport è una parte importante della vita dei ragazzi, un movimento da salvaguardare ad ogni costo" Leggi su ravennatoday (Di giovedì 17 dicembre 2020) Gli atleti di Porto Robur Costa e Olimpia Teodora: "Loè una parte importante della vita dei ragazzi, un movimento da salvaguardare ad ogni costo"

tg2rai : L'appello al governo del figlio di uno dei 18 pescatori di #MazaraDelVallo prigionieri da oltre 3 mesi in #Libia:… - Tg3web : Papa Francesco compie 84 anni. Il suo messaggio per la Giornata mondiale della pace. Il Papa rinnova il suo appello… - La7tv : #omnibus Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori lancia una appello al governo per il #Natale: '#Zonarossa? Se serve si… - luisatadini : RT @La7tv: #omnibus Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori lancia una appello al governo per il #Natale: '#Zonarossa? Se serve si faccia ma che… - briganti_v : RT @chilhavistorai3: 'Avevo cinque anni, mamma mi portò alla stazione e mi lasciò lì...': il racconto a #chilhavisto del figlio di Patrizia… -

Ultime Notizie dalla rete : appello video Il video-appello di Mengozzi e Guidi, capitani di Consar e Conad: salviamolosport! ravennanotizie.it Processo Aemilia, quasi 700 anni di carcere per i 118 imputati dell’Appello: c’è anche l’ex calciatore Iaquinta

Quasi 700 gli anni di reclusione per 118 imputati. Sono le condanne inflitte dalla corte d’Appello di Bologna alla fine del secondo grado del maxiprocesso Aemilia, cioè il procedimento che ha portato ...

Papa:vaccino e cure accessibili a tutti

13.35 Papa:vaccino e cure accessibili a tutti Il vaccino sia accessibile a tutti. E' rinnovato appello del Papa. "Rinnovo l' appello ai responsabili politici e al settore privato affinché sia ...

Quasi 700 gli anni di reclusione per 118 imputati. Sono le condanne inflitte dalla corte d’Appello di Bologna alla fine del secondo grado del maxiprocesso Aemilia, cioè il procedimento che ha portato ...13.35 Papa:vaccino e cure accessibili a tutti Il vaccino sia accessibile a tutti. E' rinnovato appello del Papa. "Rinnovo l' appello ai responsabili politici e al settore privato affinché sia ...