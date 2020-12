L’ansia dei ristoratori per il Natale: “Se ci chiudono, bruciamo anche gli ordini fatti” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ristoranti chiusi a Natale? Sì, no, forse. Il governo passa al vaglio le ipotesi sulle restrizioni anti-Covid in occasione delle festività natalizie, lasciando nel dubbio cittadini, attività commerciali e soprattutto il mondo della ristorazione, provato da mesi di limitazioni e sacrifici. Proprio oggi Coldiretti ha diffuso stime secondo cui l’addio al solo pranzo di Natale fuori casa riguarderà quasi 5 milioni di italiani, “bruciando” 250 milioni di euro per ristoranti, alberghi e agriturismi. I locali colpiti dalle chiusure sarebbero 360mila. “Con le festività in zona rossa, il rischio è la bancarotta”, hanno gridato ieri i rappresentanti del comparto ho.re.ca riunitisi per manifestare davanti al Pantheon a Roma. L’ipotesi della stretta natalizia va ad aggravare un bilancio che è già drammatico: tra giugno e ottobre del 2020, ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ristoranti chiusi a? Sì, no, forse. Il governo passa al vaglio le ipotesi sulle restrizioni anti-Covid in occasione delle festività natalizie, lasciando nel dubbio cittadini, attività commerciali e soprattutto il mondo della ristorazione, provato da mesi di limitazioni e sacrifici. Proprio oggi Coldiretti ha diffuso stime secondo cui l’addio al solo pranzo difuori casa riguarderà quasi 5 milioni di italiani, “bruciando” 250 milioni di euro per ristoranti, alberghi e agriturismi. I locali colpiti dalle chiusure sarebbero 360mila. “Con le festività in zona rossa, il rischio è la bancarotta”, hanno gridato ieri i rappresentanti del comparto ho.re.ca riunitisi per manifestare davanti al Pantheon a Roma. L’ipotesi della stretta natalizia va ad aggravare un bilancio che è già drammatico: tra giugno e ottobre del 2020, ...

