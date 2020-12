Lancia soldi in Lamborghini? Finisce malissimo, Fedez denunciato: "Cosa c'è dietro davvero" (Di giovedì 17 dicembre 2020) La beneficenza social di Fedez (a bordo della sua Lamborghini) gli ha rimediato pure una denuncia, oltre a elogi e critiche. È il Codacons a presentare un esposto contro il rapper, che con la moglie Chiara Ferragni è stato appena insignito dell'Ambrogino d'oro per il suo impegno contro il Covid. Dopo aver raccolto 5.000 euro via Twitch, Federico Leonardo Lucia (questo il nome all'anagrafe del musicista e imprenditore) ha girato per le strade di Milano regalando 1.000 euro a cinque sconosciuti. Un po' Babbo Natale, un po' Robin Hood e molto furbo, è l'accusa dell'associazione dei consumatori, che parla di "pseudo beneficenza". "In questi giorni siamo stati sommersi dalle richieste di utenti che non hanno gradito l'iniziativa di Fedez che, oltre a sembrare una operazione di marketing autopromozionale più che un'opera di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) La beneficenza social di(a bordo della sua) gli ha rimediato pure una denuncia, oltre a elogi e critiche. È il Codacons a presentare un esposto contro il rapper, che con la moglie Chiara Ferragni è stato appena insignito dell'Ambrogino d'oro per il suo impegno contro il Covid. Dopo aver raccolto 5.000 euro via Twitch, Federico Leonardo Lucia (questo il nome all'anagrafe del musicista e imprenditore) ha girato per le strade di Milano regalando 1.000 euro a cinque sconosciuti. Un po' Babbo Natale, un po' Robin Hood e molto furbo, è l'accusa dell'associazione dei consumatori, che parla di "pseudo beneficenza". "In questi giorni siamo stati sommersi dalle richieste di utenti che non hanno gradito l'iniziativa diche, oltre a sembrare una operazione di marketing autopromozionale più che un'opera di ...

saraellex : @lsknkln Infatti il datore di lavoro lo critichiamo senza indugio, il vip che ti lancia i soldi in faccia lo elogiamo ??????? - blacksmith1984 : @TUslenghi @DAVIDPARENZO @Fedez L’atteggiamento cafone, il significa del “io riccone (con soldi non miei) dò ai pri… - Baekonsound : La scarano che lancia i soldi alla commissione #ilcollegio - DoctorBango1978 : Vedo gente che lancia soldi fuori dalle finestre. Meno male che non sono i miei. - yaenneferx : @IldiariodiJess io non so come non si fa a vedere il marcio in uno che in l4mb0rghin1 lancia soldi che ha chiesto a… -