L’allarme | vendita di falsi vaccini contro il Covid sul “dark web”

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Il vaccino anti Covid è già in vendita. Non attraverso canali leciti. Sul dark web, la parte di internet che non è visibile attraverso i motori di ricerca, ci sono falsi annunci per la vendita di vaccini contro il Covid-19 secondo quanto riporta Check Point Research, la divisione Threat Intelligence della compagnia Check Point Software Technologies. Sugli stessi siti si possono trovare anche farmaci che curerebbero il virus.