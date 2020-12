L’Albero di Natale dei Bauli a Piazza San Silvestro (Di giovedì 17 dicembre 2020) Bauli IN Piazza “Un Unico Settore, un Unico Futuro” L’Albero dei Bauli accende il Natale di Roma L’abete simbolo dei lavoratori dello spettacolo sarà visitabile in Piazza San Silvestro fino al 6 gennaio 2021. Continua la campagna di crowdfunding sulla piattaforma Produzioni dal Basso L’Albero dei Bauli, ideato e progettato dal movimento Bauli In Piazza (BIP), accende le sue luci di speranza anche a Roma. In occasione del Natale 2020, sarà Piazza San Silvestro ad ospitare l’installazione artistica realizzata con 60 capienti flight case: uno strumento-simbolo che accomuna tutti coloro che lavorano dietro le quinte di teatri, cinema, concerti, fiere ... Leggi su funweek (Di giovedì 17 dicembre 2020)IN“Un Unico Settore, un Unico Futuro”deiaccende ildi Roma L’abete simbolo dei lavoratori dello spettacolo sarà visitabile inSanfino al 6 gennaio 2021. Continua la campagna di crowdfunding sulla piattaforma Produzioni dal Bassodei, ideato e progettato dal movimentoIn(BIP), accende le sue luci di speranza anche a Roma. In occasione del2020, saràSanad ospitare l’installazione artistica realizzata con 60 capienti flight case: uno strumento-simbolo che accomuna tutti coloro che lavorano dietro le quinte di teatri, cinema, concerti, fiere ...

