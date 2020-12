Lago Patria, affonda barca di pescatori: morto un 60enne algerino (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoGiugliano in Campania (Na) – Un pescatore algerino di 60 anni, da anni residente a Castel Voltuno, è annegato questa mattina a largo di Lago Patria a causa di un incidente durante una battuta di pesca. L’uomo era a bordo di una barca in compagnia di un amico, un 60enne italiano, quando il natante ha cominciato ad imbarcare acqua. I due si sono tuffati in mare ed hanno tentato di raggiungere la costa. Contemporaneamente i gestori di un lido, accortisi dei pescatori in difficoltà, hanno subito allertato la Guardia Costiera, mentre un uomo è corso in loro aiuto e, con l’aiuto di una tavola da surf, ha tratto in salvo il 60enne italiano, ma per l’altro pescatore non c’è stato nulla da fare. Il corpo è stato trovato solo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoGiugliano in Campania (Na) – Un pescatoredi 60 anni, da anni residente a Castel Voltuno, è annegato questa mattina a largo dia causa di un incidente durante una battuta di pesca. L’uomo era a bordo di unain compagnia di un amico, unitaliano, quando il natante ha cominciato ad imre acqua. I due si sono tuffati in mare ed hanno tentato di raggiungere la costa. Contemporaneamente i gestori di un lido, accortisi deiin difficoltà, hanno subito allertato la Guardia Costiera, mentre un uomo è corso in loro aiuto e, con l’aiuto di una tavola da surf, ha tratto in salvo ilitaliano, ma per l’altro pescatore non c’è stato nulla da fare. Il corpo è stato trovato solo ...

