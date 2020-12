L'Agenzia Europea del farmaco accelera sul vaccino di Moderna: valutazione entro il 6 gennaio (Di giovedì 17 dicembre 2020) L'Agenzia Europea del farmaco (Ema) ha accellerato sul vaccino di Moderna: "Nelle ultime settimane, l'Ema ha compiuto buoni progressi nella valutazione della domanda di autorizzazione all'immissione ... Leggi su globalist (Di giovedì 17 dicembre 2020) L'del(Ema) ha accellerato suldi: "Nelle ultime settimane, l'Ema ha compiuto buoni progressi nelladella domanda di autorizzazione all'immissione ...

AnthemisEnviro1 : L’Agenzia Europea per l’Ambiente ha confermato la tendenza alla riduzione dell’uso degli #idrofluorocarburi (HFC) d… - AstrospaceI : Ora è ufficiale. Dal 2021 e fino al 2026 il nuovo direttore dell'Agenzia Spaziale Europea sarà l'austriaco Josef As… - vinanverino : Nel frattempo che l'agenzia europea del farmaco esamina il #vaccino, potrebbe autorizzare un rimedio sicuro, il… - EuropeDirectNA : #Vaccini #Covid19 Guarda come l'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) monitora rigorosamente la sicurezza e l'eff… - GifasOfficiel : RT @andreabettini: Accordo fra Parlamento Europeo e Stati Membri sul programma spaziale dell'UE. Si avvicina la creazione di una nuova agen… -

Ultime Notizie dalla rete : Agenzia Europea L'agenzia medica europea EMA sotto attacco informatico -... PuntoSicuro Le quattro crisi concentriche del mondo e l’assenza in Italia di anticorpi liberali. Disinformazione e il caso di Radio Radicale

C’è un gran gracchiare nel subalterno sistema informativo: unità, unità, unità! Può apparire paradossale: come può essere possibile che le forze politiche, istituzionali, culturali, di sinistra, di ce ...

Usa, Fda: sì al primo test fai-da-te. Una risposta in 20 minuti

Dopo il lockdown, la Francia passa al coprifuoco dalle 20 alle 6. In Spagna, un contagiato ogni 10 persone. Ondata di dimissioni degli infermieri svedesi ...

C’è un gran gracchiare nel subalterno sistema informativo: unità, unità, unità! Può apparire paradossale: come può essere possibile che le forze politiche, istituzionali, culturali, di sinistra, di ce ...Dopo il lockdown, la Francia passa al coprifuoco dalle 20 alle 6. In Spagna, un contagiato ogni 10 persone. Ondata di dimissioni degli infermieri svedesi ...