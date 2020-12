La Vita in Diretta: Saviano opinionista (in promozione) (Di giovedì 17 dicembre 2020) Roberto Saviano, La Vita in Diretta Non solo Bruno Vespa (spesso criticato, a differenza di altri). Tra gli scrittori in tour televisivo per promuovere il loro libro c’è anche il blasonato Roberto Saviano. Per far conoscere la propria ultima fatica letteraria, in questi giorni il saggista campano ha peregrinato in vari programmi Rai; oggi, ad esempio, era nel popolare contesto de La Vita in Diretta in qualità di opinionista. Accomodato al tavolo di Alberto Matano, lo scrittore si è prestato a commentare le ultime notizie sull’emergenza sanitaria, sottolineando in particolare il problema dell’usura (che si insinua laddove la crisi economica colpisce di più) e stigmatizzando il fenomeno dei virologi trasformati in opinionisti. Su Rai1, Saviano ha ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 17 dicembre 2020) Roberto, LainNon solo Bruno Vespa (spesso criticato, a differenza di altri). Tra gli scrittori in tour televisivo per promuovere il loro libro c’è anche il blasonato Roberto. Per far conoscere la propria ultima fatica letteraria, in questi giorni il saggista campano ha peregrinato in vari programmi Rai; oggi, ad esempio, era nel popolare contesto de Lainin qualità di. Accomodato al tavolo di Alberto Matano, lo scrittore si è prestato a commentare le ultime notizie sull’emergenza sanitaria, sottolineando in particolare il problema dell’usura (che si insinua laddove la crisi economica colpisce di più) e stigmatizzando il fenomeno dei virologi trasformati in opinionisti. Su Rai1,ha ...

