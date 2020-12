“La tv è troppo alta!”, padre accoltella i figli a Roma: uno è in fin di vita (Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma, padre accoltella i due figli nel quartiere di San Lorenzo: “La tv è troppo alta!”. Uno dei due è in pericolo di vita. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio plurimo aggravato. Gravissimo l’episodio accaduto nella giornata di ieri, verso l’ora di pranzo, nel quartiere di San Lorenzo (Roma). L’aggressore è un L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 17 dicembre 2020)i duenel quartiere di San Lorenzo: “La tv è”. Uno dei due è in pericolo di. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio plurimo aggravato. Gravissimo l’episodio accaduto nella giornata di ieri, verso l’ora di pranzo, nel quartiere di San Lorenzo (). L’aggressore è un L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Roma, padre accoltella i due figli a San Lorenzo: «La tv è troppo alta»

Il volume della televisione era troppo alto e lui è stato accecato dalla rabbia. Questo è bastato per un padre di 75 anni per accoltellare i suoi due figli, uno di 25 anni e l’altro di 26. Il duplice ...

