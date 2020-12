La “trasformazione” di Giulia Salemi Oggi star dei social e al GF Vip | eccola a Miss Italia

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 17 dicembre 2020)è tornata al GF Vip e si è subito imposta tra i protagonisti di questa quinta edizione del reality. Prima le discussioni con Elisabetta Gregoraci per una vecchia vacanza in Sardegna ai tempi del suo matrimonio con Flavio Briatore, poi l’avvicinamento a Pierpaolo Pretelli. Era già stata nella Casa la bella: correva l’anno 2018 e proprio durante la prima esperienza al Grande Fratello aveva conosciuto l’ex fidanzato Francesco Monte. Con l’ex tronista di UeD e ex di Cecilia Rodriguez è finita dopo solo 8 mesi ma in quel periodo si è molto parlato di loro. Negli anni laè diventata una influencer molto popolare: su Instagram ha un seguito pari a oltre 1 milione e 200mila follower che adorano il suo stile trendy e glamour. (Continua dopo la foto) Insomma,...