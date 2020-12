“La sua tomba oltraggiata” Eva Henger | rabbia e dolore per il suo Riccardo | al cimitero è successo questo

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Nuovo appuntamento con ‘Pomeriggio Cinque’ nella giornata del 17 dicembre. Barbara D’Urso ha toccato argomenti molto importanti e uno su tutti ha catturato l’attenzione dei telespettatori. Nella scorsa puntata si era imbufalita per l’atteggiamento assunto da Paolo Brosio, il quale l’aveva interrotta più volte: “Non mi interrompere Paolo, sto dicendo una cosa personale. Non è garbato che tu mi stia interrompendo in una cosa mia così personale”. Ma lui aveva continuato. Poi la padrona di casa aveva ancora affermato: “Niente, non ce la può fare. Lui è fatto così. Stavo cercando di finire un discorso, visto che vi faccio parlare sempre. Stavo dicendo che questa è una cosa a cui credo. Lei non si fa pagare per fare certe rivelazioni”. Nelle ultime ore è stata invece ospite del suo programma la bellissima attrice Eva, che è stata chiamata in causa per commentare un ...