La stretta di Natale | zona rossa in 8 giorni | autocertificazioni e chiusure Le regole per le feste

Arriva la stretta di Natale: Italia zona rossa, ma solo nei giorni festivi e prefestivi. Non ci sarà la chiusura continuata dal 24 al 6 gennaio. È questa – a meno di ulteriori ripensamenti – la base delle misure che il governo si appresta a varare in vista delle feste di Natale e Capodanno. zona rossa "attiva", quindi, alla vigilia di Natale, Natale e Santo Stefano, vigilia di Capodanno e primo gennaio. stretta su 24, 25, 26 e domenica 27 dicembre. Poi ancora 31 dicembre e 1 gennaio. Più 2 e 3 gennaio, un sabato e una domenica. Un compromesso, che non arriva fino alla chiusura fino al 6 gennaio chiesta dai più rigoristi, che comprenderebbero i ministri del Pd e il ministro della Salute.

