La strage silenziosa dei medici morti per Covid. Sono 262: ecco i loro nomi. Non sono dei numeri. Sono medici che hanno perso la vita a causa del Coronavirus. Sono 262 di cui 94 di medicina generale (solo 8 in pensione). Medici che, in molti casi, specialmente nella prima fase della pandemia, sono stati mandati in trincea allo sbaraglio. Medici che, nonostante le critiche, non si sono mai risparmiati e che ci hanno rimesso la pelle. Medici che, nella prima fase, sono stati descritti come eroi e che dopo, invece, hanno dovuto subire una caccia alle streghe come i medici di base accusati di non voler lavorare abbastanza. Gli ultimi a lasciarci sono Sergio Saccà e Giovanni Battista Meloni.

LEGGI L'INCHIESTA: "CORONAVIRUS NELLE RSA. LA STRAGE SILENZIOSA In Italia, denuncia Amnesty, l’intempestiva chiusura alle visite esterne delle strutture, il mancato o tardivo sostegno delle ...

2020, l’anno da dimenticare che non cancelleremo mai dalle nostre vite

Tutto iniziava con il presagio di una terza guerra mondiale, poi il 2020 si è tramutato nell'anno della pandemia: un anno da dimenticare ma che resterà indelebile sulla nostra pelle.

LEGGI L'INCHIESTA: "CORONAVIRUS NELLE RSA. LA STRAGE SILENZIOSA In Italia, denuncia Amnesty, l'intempestiva chiusura alle visite esterne delle strutture, il mancato o tardivo sostegno delle ...