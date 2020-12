La storia dei pescatori di Mazara del Vallo | liberi dopo 108 giorni di prigionia in Libia

Leggi su wired

(Di giovedì 17 dicembre 2020) (foto: ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images)Il 17 dicembre è arrivato l’annuncio ufficiale delle istituzioni: gli equipaggi di due pescherecci italiani didel, composti in tutto da 18 persone, sono stati liberati108diin, nella roccaforte del generale Khalifa Haftar, dove erano stati trattenuti da inizio settembre. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio si sono recati in mattinata in volo nella città di Bengasi per assistere alla liberazione. “Buon rientro a casa”, ha twittato il premier Conte, pubblicando una foto dei– 8 italiani, 6 tunisini, 2 indonesiani e 2 senegalesi –tornati sui due pescherecci Antartide e Medinea che fino a oggi erano stati sottoposti a sequestro ...