La “stella di Natale” torna in cielo, non accadeva da 800 anni: ecco come ‘fotografarla’ (secondo la Nasa) (Di giovedì 17 dicembre 2020) La “stella di Natale”. Quest’anno, dopo 800 anni, la vedremo alzando gli occhi al cielo. E non per un giorno soltanto ma per tutto il mese di dicembre anche se la visibilità maggiore sarà il 21, solstizio d’inverno. Una cometa? Non proprio. Il fenomeno luminoso è “merito” di un particolare allineamento tra Giove e Saturno, la Grande Congiunzione, che a causa della rotazione terrestre, quest’anno si avvicineranno così tanto da creare una sorta di stella cometa. In che direzione dobbiamo guardare? A sud-ovest. ‘Bisogna tornare indietro fino all’alba del 4 marzo 1226 per vedere lo stesso allineamento tra corpi celesti”, ha detto Patrick Hartigan, astronomo della Rice University, a Forbes. Possibile che in molti vorranno fotografarla per postarla sui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) La “di”. Quest’anno, dopo 800, la vedremo alzando gli occhi al. E non per un giorno soltanto ma per tutto il mese di dicembre anche se la visibilità maggiore sarà il 21, solstizio d’inverno. Unata? Non proprio. Il fenomeno luminoso è “merito” di un particolare allineamento tra Giove e Saturno, la Grande Congiunzione, che a causa della rotazione terrestre, quest’anno si avvicineranno così tanto da creare una sorta dita. In che direzione dobbiamo guardare? A sud-ovest. ‘Bisognare indietro fino all’alba del 4 marzo 1226 per vedere lo stesso allineamento tra corpi celesti”, ha detto Patrick Hartigan, astronomo della Rice University, a Forbes. Possibile che in molti vorranno fotografarla per postarla sui ...

