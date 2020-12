La spontaneità del bene nelle Scatole di Natale di Bergamo (Di giovedì 17 dicembre 2020) Partita a inizio dicembre per portare un pensiero gentile alle persone in difficoltà, la versione bergamasca dell’iniziativa solidale ha coinvolto ben presto tutta la provincia, anche con la spinta di SuperBergamo Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 17 dicembre 2020) Partita a inizio dicembre per portare un pensiero gentile alle persone in difficoltà, la versione bergamasca dell’iniziativa solidale ha coinvolto ben presto tutta la provincia, anche con la spinta di Super

PeaceMusicLovee : Le strategie sono la morte della spontaneità. Dopo che hai ottenuto l'oggetto del tuo desiderio, riesci ad essere… - Elisabetta0404 : Prendiamo il frame del gesto con la mano al momento di «quelli di Italia Viva non hanno certo il suo poster in came… - istadarium : TAROCCADARIUM alias ISTAROCCO Quarta stesa a 3 carte IL MATTO (DETTO ANCHE IL FOLLE O IL FOLLO) Lasciarsi andare… - LauraGiulia71 : Non sono riuscita a guardare niente del raduno ma non potevo non guardare questo. È stato un'esplosione di allegria… - Andrea7Cast : @MarcoNoel19 Il paragone è una ca...volata. Non ho la visibilità di fedez, non mi filmo mentre lo faccio, la Lambo… -

Ultime Notizie dalla rete : spontaneità del Gravina, «Caro Babbo Natale dai medaglie ai bimbi guariti» La Gazzetta del Mezzogiorno